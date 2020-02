POLESINE DA CONOSCERE

ROVIGO La Zanzega, il programma televisivo curato e condotto da Daniele Marcassa con Ivo Gallo su Antenna Tre, dedicherà a Rovigo e ad Adria la puntata di domani in onda alle 21.15 e in replica la domenica alle 17 sul canale 13 del digitale terrestre. Marcassa e Gallo mostreranno le bellezze del territorio accompagnati, tappa dopo tappa, da alcuni residenti che si sono prestati a fargli da guida nel capoluogo della terra tra i due fiumi e nella toccata e fuga ad Adria, per scoprire al Museo archeologico nazionale che l'antico Polesine è stato una terra d'incontro tra le culture etrusca, greca, celtica e latina.

IL FORMAT

La nuova edizione del programma, partita lo scorso 28 novembre per testimoniare le tradizioni e la cultura delle Tre Venezie coinvolgendo ospiti illustri e gruppi musicali, a Rovigo ha fatto visita all'Accademia dei Concordi, alla pinacoteca di palazzo Roverella e al Conservatorio Venezze. Le telecamere sono arrivate anche sulla Torre Donà per regalare lo spettacolo della visione di Rovigo dagli oltre 51 metri d'altezza della torre medievale. Il 2020 è l'anniversario dei 1.100 anni della bolla pontificia del 920 con la quale papa Giovanni X autorizzò il vescovo Paolo Cattaneo a erigere a Rovigo un castello, che portò l'allora Villa Rodigo a diventare una fortezza. Fu un passaggio fondamentale, che cambiò volto all'oscuro centro rurale che comprendeva un complesso di poderi ed edifici muniti di cinta muraria. Il vescovo Paolo, con una petizione al pontefice, richiese infatti la concessione di un vasto territorio nella zona mediopolesana per costruire un castello nel luogo denominato Rodige, che diventò presidio per la diocesi e rifugio del vescovo dopo che gli Ungari all'inizio del X secolo s'erano spinti fino a Loreo e avevano invaso Adria, distruggendo la cattedrale. La concessione fu accordata da papa Giovanni X a condizione, però, che fosse anche ricostruita la cattedrale di Adria. La visita della Zanzega, termine dialettale per la cena che era tradizione offrire ai muratori quando in cantiere si arrivava a costruire il tetto, ha raggiunto infine La Rotonda e il Teatro Sociale. Il programma sarà visibile anche in live streaming sul sito internet di Antenna Tre. La regia della Zanzega è di Claudio Polotto, che cura anche le riprese insieme a Stefano Moretti: il lavoro di redazione è di Claudio Rorato e le musiche sono del co-conduttore Ivo Gallo.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA