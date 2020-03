Comune e mondo del volontariato insieme per aiutare i cittadini ad affrontare le difficoltà della lunga permanenza tra le mura di casa. A Rovigo l'Amministrazione e le associazioni di volontariato si sono messe assieme per promuovere un servizio gratuito diretto a chi trova in un momento di fragilità. Questo infatti è un momento molto difficile, in particolare per le famiglie che seguono persone con disabilità e per gli anziani. Molti servizi assistenziali sono infatti stati interrotti e l'aiuto a questi nuclei in difficoltà è pertanto venuto meno. Chi necessità di un supporto psicologico può dunque chiamare il numero: 347.1022456. Il servizio attivato offre anche informazioni pratiche per risolvere alcune problematiche della quotidianità. Varie professioniste e professionisti di ambito psicologico, psicopedagogico, esperte di disabilità si mettono dunque a disposizione volontariamente per rispondere alle richieste dei cittadini. Questo servizio è affiancato e approfondito dalle video-attività pubblicate sulla pagina Facebook Case, coordinamento attività sportivo educative, dedicate soprattutto alla disabilità.

