Un gruppo di lettura mirato solo ai giovani

L'INIZIATIVAROVIGO Si terrà lunedì, nella sala Celio alle 18.30, l'incontro di presentazione del progetto GdL Teen, il primo gruppo di lettura polesano pensato per i ragazzi dai 13 ai 19 anni, promosso dall'associazione di promozione sociale Kirikù-aps e sostenuto dal Sistema bibliotecario provinciale. La diffusione e l'interesse sempre maggiori per i gruppi di lettura (da qui GdL) in Italia hanno ispirato l'idea di una proposta di lettura da condividere rivolto a un target di ragazzi denominato in letteratura Ya (young adults), con la...