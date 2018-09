Un centro di eccellenza per le patologie pelviche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONVEGNOROVIGO Un appuntamento di studio su un tema che vede Rovigo all'avanguardia sanitaria, le Giornate rodigine di studio per il colon, che si sono aperte ieri in cittadella Sociosanitaria e si concluderanno oggi, focalizzandosi su ricerca, evidenze, studio di casi clinici a Rovigo e nuove linee guida per i disturbi e le patologie pelviche. Tra gli argomenti trattati, il cancro del retto, il punto su tutte le più innovative tecniche chirurgiche, le malattie femminili, le sindromi emorroidali, l'endometriosi. Come spiega il direttore...