UFFICI COMUNALI

ROVIGO Il municipio del capoluogo è sostanzialmente blindato. Da ieri mattina, accedere alle diverse sedi dislocate in Comune a Rovigo sarà molto difficile: l'Amministrazione comunale, infatti, informa che durante il periodo in cui è in vigore l'ordinanza emessa lo scorso 23 febbraio dal Ministero della Salute, in accordo con il presidente della Regione Veneto, contenente le disposizioni per il contenimento del Coronavirus, sino al 1° marzo compreso, l'apertura al pubblico degli uffici rimane invariata (per informazioni sugli orari è possibile consultare il sito web www.comune.rovigo.it).

ACCESSO LIMITATO

Però, gli utenti interessati a recarvisi personalmente possono farlo solo in casi e situazioni strettamente necessarie, come recita l'avviso appeso all'ingresso del numero 1 di piazza Vittorio Emanuele II. Attualmente, almeno per il resto della settimana, gli uffici garantiscono un servizio telefonico di informazioni, dalle 8,30 alle ore 13, i principali recapiti sono: 0425/206461 ufficio Ambiente, 0425/206231 ufficio Lavori Pubblici, 0425/206538 ufficio Scolastico, 0425/206307 ufficio Servizi Demografici, 0425/206465 ufficio Edilizia Privata, 0425/206203 ufficio Commercio/Suap e 0425/206319 ufficio Affari Generali.

TEATRO E MUSEI

Come già visto più volte in questi giorni, poi, non solo la burocrazia cerca di limitare eventuali contagi: il Museo dei Grandi Fiumi sarà chiuso fino all'1 marzo compreso; l'opera lirica Andrea Chenier, in programma i giorni 11, 13 e 15 marzo al Teatro Sociale, è stata rinviata a data da destinarsi.

DISINFETTANTI

L'Amministrazione comunale è impegnata nel reperire quella che viene ritenuta una idonea fornitura di soluzione idro-alcolica, il cui reperimento in questi giorni è particolarmente difficoltoso, per consentire la disinfezione delle mani sia per gli utenti che dovessero trovarsi nelle sedi comunali, sia per il personale dipendente del Comune. Attualmente, già in molti uffici comunali è possibile trovare molti dispenser a disposizione dei dipendenti.

