Tutti in regola negli istituti dell'infanzia L'assessore: «Anno iniziato serenamente»

Situazione regolare per gli asili comunali di Rovigo, sia per quanto le iscrizioni di nuovi bambini alle quattro sedi tra centro e frazioni, sia per l'obbligo vaccinale. A spiegarlo è l'assessore all'istruzione Roberto Tovo: «Ringrazio chi dà fiducia ai nostri nidi e rivolgo un ringraziamento particolare al personale, che con passione e dedizione porta avanti un lavoro prezioso per la crescita educativa e formativa dei nostri bambini. È iniziato l'anno e siamo contenti di poter dire che non abbiamo avuto problemi di alcun genere per quanto...