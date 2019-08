«Sono nove mele marce, noi siamo un'altra cosa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTA SULL'IRASROVIGO «Abbiamo avviato un procedimento disciplinare interno e immagino si concluderà con un licenziamento in tronco. Oltre alle vittime, anche l'ente esce danneggiato da questa faccenda e do per scontato che al processo ci costituiremo parte civile. Noi non siamo quello di cui sono accusate quelle nove mele marce».ANZIANI UMILIATIÈ l'amaro commento del direttore generale Luca Avanzi, in merito all'indagine sui nove dipendenti della struttura assistenziale di San Bortolo per offese e minacce nei confronti degli anziani...