Si inizia stasera con il respiro

Da oggi, fino a giovedì 23, Rovigo ospiterà il dirigente sportivo Luciano Moggi, l'esperto di respirazione Mike Maric, il ginnasta Igor Cassina e la tennista Mara Santangelo, per la manifestazione sportivo-culturale Rovigo sport festival. Gli eventi si svolgono alle 21 in piazza Vittorio Emanuele II, sono gratuiti e saranno condotti da Paolo De Grandis. Nel contempo, in piazza Garbaldi, si svolgerà l'animazione sportiva per i più piccoli. La serata odierna sarà inaugurata dai saluti delle autorità, cui seguiranno la presentazione delle...