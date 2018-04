«Sciopero della fame per il lavoro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAROVIGO È pronto a non toccare cibo per sei giorni pur di difendere il suo posto di lavoro. Stefano Siviero, 42 anni, maestro delle scuole elementari di Rovigo, annuncia la sofferta decisione di aderire, dal 28 aprile al 3 maggio, con colleghi di tutta Italia, allo sciopero della fame con tanto di presidio permanente davanti alla sede centrale del ministero dell'Istruzione.LA PROTESTAÈ in questo modo che il Coordinamento diplomati magistrale abilitati, a distanza di quattro mesi dalla sentenza contraria del Consiglio di Stato e a un...