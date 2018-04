Rubano un'auto dopo il rave: tre nei guai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO Dopo il rave party nei boschi del Pistoiese, sei ragazzi, di cui tre rodigini di 18, 26 e 27 anni, hanno pensato bene di entrare in un garage di un'isolata villetta di campagna e di rubare un'auto per tornarsene a casa. Scoperti e inseguiti dal figlio 27enne della proprietaria della macchina, hanno dovuto abbandonare l'auto: prima hanno ricoperto di insulti il giovane e poi hanno cercato di scappare rifugiandosi in un capannone dell'Anas. Sono però stati scoperti dai carabinieri della stazione di Sambuca Pistoiese che li hanno...