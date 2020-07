Il Polesine, in questo momento è a due passi da diventare Covid free. Allo stato attuale, infatti, risultano solo due casi residui di persone ancora positive al Coronavirus. Una delle quali è l'ospite disabile psichico della casa Sacra Famiglia di Fratta Polesine, il cui contagio risale ormai a mesi fa, sempre rimasto in isolamento all'interno della struttura. In tutte le altre strutture assistenziali non si registrano casi di contagio. Mentre le attenzioni sembrano concentrarsi sul giallo che interessa anche il Polesine, dei contatti difficilmente ricostruiti a partire dal paziente zero (in condotta), l'imprenditore vicentino al quale è riconducibile il nuovo micro-focolaio d'importazione serba che tocca le province di Vicenza, Padova e Verona, che mescola sacro e profano, dal sesso a pagamento al viaggio a Medjugorje, passando per funerali e per feste da Signore & signori, dove si mescolano xenofobia di bandiera ed esterofilia nascosta dietro veli di ipocrisia, in provincia di Rovigo continua il trend delle positività zero a fronte degli screening che avanzano, con i tamponi che già fra poche ore potrebbero toccare quota 48mila, visto che ieri erano 47.650, eseguiti su 22.390 persone.

ISOLAMENTO DOMICILIARE

Attualmente, sempre in attesa di eventuali nuovi colpi di scena nel difficile tracciamento dei contatti, fra pensieri, parole, opere e omissioni, a partire dal caso-indice vicentino al centro delle cronache degli ultimi giorni, in Polesine risultano 34 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. In tutto i residenti in Polesine trovati positivi al Covid-19 sono stati 451: di questi 413 sono stati poi dichiarati guariti.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA