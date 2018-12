CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REGIONEÈ ONLINE IL LIBROVENETOIN GINOCCHIO(A.Luc.) Un libro per raccontare la devastazione del maltempo di fine ottobre. È stato rilasciato online il libro Veneto in ginocchio, a sostegno delle popolazioni colpite nel Bellunese e per non dimenticare tutti coloro che si sono rimboccati le maniche e da subito hanno cercato di rialzarsi. All'indirizzo Internet https://bit.ly/2ECxLEd è possibile vedere la pubblicazione voluta dal presidente della Regione, Luca Zaia, per permettere a tutti i cittadini di «rendersi conto delle dimensioni del...