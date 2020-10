ULSS 5

ROVIGO Crescono i casi, ma anche i test eseguiti. Quasi 1.100 i tamponi molecolari processati ieri, senza contare i rapidi. Da mercoledì, fra l'altro, il Punto di tamponi ad accesso diretto all'ospedale di Rovigo è rimasto aperto ininterrottamente, 24 ore su 24: dalle 8 alle 20 i tamponi vengono eseguiti al piano terra del corpo F, alla pensilina rossa, dalle 20 alle 8 alla struttura allestita dalla Protezione civile vicino all'ingresso del Pronto soccorso, dove è presente un medico di continuità assistenziale. «Ci sono fasce orarie suddivise per le varie categorie - spiega il dg Antonio Compostella - ma l'accesso è libero: non serve la prescrizione del medico, solo il buonsenso. Nella prima notte di servizio sono state 10 le persone che si sono presentate». Un nuovo servizio che non sguarnisce la normale operatività che resta tale anche a Trecenta, anche se secondo le disposizioni regionali, dovrà riattivare interamente tutti i posti Covid, riducendo l'attività ordinaria, come tutti i poli Covid regionali allo scattare della terza fase di allerta, ovvero con oltre 151 posti letto di terapia intensiva occupati in Veneto. Ora sono meno della metà e il livello è il secondo su cinque. Nel caso venga superata la quota dei 400 posti di terapia intensiva Covid occupati, scatta il livello rosso, il quinto, che prevede la sospensione dell'attività ordinaria in tutti gli ospedali, Rovigo compreso, dove resterà solo l'attività di emergenza.

