Puliamo il mondo dalla sporcizia e da molti pregiudizi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMPAGNA ECOLOGICAROVIGO Puliamo il mondo, la storica campagna di Legambiente, fino a domenica 6 ottobre ha programmato nei finesettimana una serie di iniziative per proseguire l'impegno contro la crisi climatica e la lotta ai pregiudizi. L'evento polesano della campagna di sensibilizzazione avviata da Legambiente nel 1993 come versione italiana di Clean up the world, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, è in programma sabato prossimo, dalle 10 alle 16, per la pulizia di Parco Langer e per presentare il progetto...