ROVIGO Sono complessivamente 5.079 le domande di iscrizione alle prime classi delle scuole primarie, medie e superiori del Polesine per l'anno scolastico 2020/'21. È un risultato in ulteriore calo rispetto alle 5.180 prime iscrizioni registrate un anno fa come totale dei nuovi iscritti alle scuole primarie e secondarie in provincia (escluse le scuole paritarie) e conferma l'andamento demografico negativo in Polesine, in particolare nella popolazione d'età scolastica, visto che i residenti nella fascia d'età tra zero e 18 anni sono progressivamente diminuiti dal 2009 al 2019 da 35.764 e 33.320 (-6,8%).

Le domande di iscrizione alle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado dovevano essere presentate online dal 7 al 31 gennaio, mentre per le sezioni delle scuole dell'infanzia le domande sono cartacee e non sono comprese in questi risultati. Si tratta, in effetti, dei primi dati monitorati dopo la chiusura del termine per le iscrizioni. E quindi bisogna considerare che non sono stati ancora elaborati, in alcun modo, in vista della formazione delle prime classi per il prossimo anno scolastico. I primi dati disponibili, in particolare, sono complessivi e così non tengono ancora conto delle scelte operate nel tempo scuola (normale o tempo pieno, per le scuole primarie) e rispetto ai singoli indirizzi di ogni istituzione scolastica (alle superiori). Questi dati sono stati ricavati dall'Ufficio scolastico provinciale da quelli raccolti complessivamente dal Ministero dell'Istruzione, e mostrano in diminuzione le iscrizioni alle classi prime delle scuole elementari (-63 studenti, da 1.557 a 1.494) e delle superiori (-69, da 1.779 a 1.710). Mentre alle scuole medie i nuovi iscritti aumentano (+31) da 1.844 a 1.875.

Nel confronto tra le prime iscrizioni all'attuale anno scolastico 2019/'20 e al prossimo 2020/'21, le istanze presentate per le prime classi della scuola primaria sono positive negli istituti comprensivi di Castelmassa (+20), Occhiobello (+14), Rovigo (+12), Lendinara (+3), Fiesso Umbertiano e Ariano nel Polesine (+2). Invece risulta negativo il saldo provvisorio negli istituti comprensivi di Costa e Fratta (-22), Polesella (-21), Adria 1 (-20) e Adria 2 (-2), Porto Viro (-19), Badia Polesine-Trecenta (-10: l'istituto comprensivo di Trecenta è stato aggregato a quello di Badia), Stienta (-9), Villadose (-7), Loreo (-3), Porto Tolle (-2) e Taglio di Po (-1). Alle scuole medie, il dato dei nuovi iscritti è positivo a livello provinciale, ma negativo a Occhiobello (-18), Adria 2 e Trecenta (-11), Fiesso Umbertiano (-9), Polesella (-7), Stienta e Loreo (-5), e lo è di poco anche nella somma dei neo iscritti alle secondarie di primo grado nell'istituto comprensivo di Costa e Fratta Polesine. Il 40,6% degli studenti (694 su 1.710 nuovi iscritti alle superiori) che a settembre frequenterà una classe prima della scuola secondaria di secondo grado ha optato per un indirizzo liceale. I licei, così, si confermano in testa alle preferenze degli studenti polesani che iniziano il percorso delle scuole superiori (la stessa quota sul totale di neo iscritti nell'anno scolastico 2019/20 era il 40,4%), ma rispetto alla media nazionale (56,3%) è di molto inferiore. Guardando al prossimo anno scolastico aumentano in Polesine i neo iscritti agli istituti professionali (da 363 a 380) per una quota del 22,2% (la media italiana è del 12,9%), e diminuisce così la quota di nuovi iscritti agli istituti tecnici: sono 636 (-62 studenti rispetto alle nuove iscrizioni all'anno scolastico 2019/20) e pari al 37,2% (era il 39,2% un anno fa).

