L'OPPORTUNITÀ

ROVIGO È' in arrivo un'App per beneficiare di super sconti nelle attività commerciali della città. Il Comune ha infatti deciso di erogare i circa 400 mila euro del fondo emergenza che era stato, nei mesi scorsi, destinato al commercio, in ginocchio a causa della pandemia, attraverso un'App scaricabile con facilità con il telefonino dai beneficiari dei cosiddetti buoni shopping. Un contributo che Palazzo Nodari ha deciso di distribuire a pioggia, ossia senza parametri di reddito, al fine di promuovere i consumi nei negozi del capoluogo.

«Siamo quasi pronti per partire - spiega l'assessore al Bilancio Andrea Pavanello -, entro metà novembre l'App dovrebbe già essere operativa e permettere così alla cittadinanza di beneficiare degli sconti, attraverso una sorta di buoni con cui fare shopping in città».

REGALO SOTTO NATALE

Circa 400 mila gli euro che andranno a finanziare l'iniziativa e che, oltre a venire incontro ai rodigini in termini economici, darà un'importante mano alle attività commerciali della città che da mesi stanno affrontando un pesante calo dei consumi. Proprio in occasione del Natale, dunque, i rodigini avranno la possibilità di fare acquistare i regali nei negozi del capoluogo, una vera e propria boccata d'ossigeno in particolare per il settore dell'abbigliamento, delle calzature e dell'oggettistica.

SPESA ALIMENTARE ESCLUSA

Nel provvedimento infatti, questa volta, non sono compresi i negozi di alimentari in quanto già coinvolti anche nella seconda tranche di buoni spesa: circa 80 mila euro che il Comune si prepara a distribuire a giorni a coloro che si trovano in difficoltà economica a causa del Covid.

«Sono in arrivo anche altre forme di sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa del Covid - spiega l'assessore al Sociale Mirella Zambello -, aiuti mirati che saranno resi noti nei prossimi giorni».

SCONTO PARCHEGGIO

Tra i provvedimenti previsti da Palazzo Nodari potrebbe anche esserci, inoltre, il tanto atteso sconto per il parcheggio, ossia la possibilità per i commercianti di detrarre dallo scontrino del cliente il costo della sosta, previa esibizione ovviamente del relativo tagliando. Ancora in bilico, invece, l'organizzazione del Natale in città. Per il momento, infatti, il consueto mercatino natalizio che si svolge in piazza Vittorio Emanuele II non è stato cancellato, la speranza dell'Amministrazione e di tutto il commercio è di riuscire a mandare in scena il tradizionale evento, nonostante l'incalzare della pandemia. In questi giorni però in cui i contagi anche in Polesine stanno subendo un'importante impennata. I negozianti e gli ambulanti guardano con incertezza al periodo delle feste. Un eventuale chiusura generalizzata a dicembre porterebbe infatti a un nuovo crollo dei consumi con conseguenze ancora più disastrose di quello già avvenuto a Pasqua. La previsione è che, anche per i saldi invernali, ci sia uno slittamento di circa un mese per permettere alle attività commerciali di respirare e non trovarsi costretti, in caso di partenze degli sconti di fine stagione ai primi di gennaio, a svendere la propria merce.

