Piazzetta Annonaria, un esempio di rinascita `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOROVIGO «Piazza Annonaria gode di ottima salute e potrebbe essere ancora migliore»: per i commercianti che vivono quello che in centro a Rovigo era il chiostro del convento della chiesa di San Domenico, e ancor prima il ghetto ebraico, la piazzetta non è soltanto un luogo storico della città. È anche un modello di interazione tra commercio, turismo e artigianato, e tra le abitudini di fare acquisti e utilizzare il tempo libero.GLI ESERCENTIErmanno Farinella spiega: «Dispiace che negli ultimi tempi qualcuno abbia pensato di fare...