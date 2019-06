Parte un nuovo screening sul sistema cardiovascolare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOROVIGO Domenica Lucianò, responsabile del distretto sociosanitario dell'Ulss 5 ha annunciato in materia di prevenzione la prossima partenza di un nuovo screening cardiovascolare che si affiancherà a quelli mammografico e al colon retto. Ha poi aggiunto, in tema di residenzialità, che il numero di posti letto è più che adeguato in Polesine, mentre le impegnative non riescono a coprire i posti letto con il Fondo per la non autosufficienza. Ha detto, inoltre, che «sono stati istituiti percorsi facilitati per il rientro a...