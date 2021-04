Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOROVIGO A un passo delle 70mila dosi somministrate, la vaccinazione rallenta anche in Polesine per effetto delle ridotte forniture. Ieri, infatti, le inoculazioni sono state inferiori al migliaio, mentre sabato sono state appena 654, fra seconde dosi e ultraottantenni. In questo fine settimana, in particolare, rilevante è stata la quota di vaccinazioni domiciliari, circa 300, eseguite a soggetti allettati e non trasportabili. In...