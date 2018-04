Nursind, 390 voti per il rinnovo delle Rsu dell'Ulss 5

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ha raggiunto 390 voti alle recenti elezioni per il rinnovo dei Rsu dell'Ulss 5 Polesana. Un esito che vede il Nursind piazzarsi al secondo posto, dietro alla sola Cgil, superando anche le altre due confederali Cisl e Uil, stabilendo una realtà tutta nuova rispetto agli equilibri sindacali all'interno dell'azienda. Dopo essere diventato il secondo sindacato aziendale come numero di iscritti (il primo come numero di infermieri) ora è ufficialmente anche il secondo più votato per il...