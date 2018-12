Notte brava alla Rotonda: 19enne fuori di cella ma con obbligo di firma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'UDIENZAROVIGO «Sei giovane, hai tutta la vita davanti: non la sprecare». Sono più o meno queste le parole che il giudice Raffaele Belvederi ha rivolto al 19enne lendinarese di origini russe che ieri è comparso davanti a lui per la convalida dell'arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo la follia della notte fra sabato e domenica davanti alla Rotonda, quando, insieme ad altri amici, è arrivato ad aggredire prima i poliziotti che lo avevano formato alla guida in piazzale Soccorso in evidente stato d'ebbrezza, poi anche...