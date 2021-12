PORTO TOLLE

È partito con successo, già nel primo fine settimana che ha visto il via ufficiale, l'iniziativa Ice Wonder Natale a Porto Tolle il calendario di eventi natalizi programmati dall'amministrazione comunale per questa fine 2021. Il prossimo appuntamento, domenica è con Il Circo di Natale. L'ente ha infatti deciso di dare corso al progetto di animazione presentato dalla cooperativa Goccia. A presenziare al taglio del nastro, sabato scorso, sono stati il sindaco Roberto Pizzoli con l'assessore Tania Bertaggia e la presidente della coop Martina Boscolo.

BABBO RUN

Un lungo pomeriggio aperto dalla Babbo Run, la corsa non competitiva organizzata dal Gruppo podistico Nano Laurenti che dopo la pausa forzata da Covid dello scorso anno è tornata animando le vie del paese con un nugolo di podisti col tradizionale cappellino rosso. Per i più piccoli in piazza Ciceruacchio a Ca' Tiepolo ha preso via Rudolph e il villaggio delle renne: lo spazio dedicato ai bambini con tanto di pista di pattinaggio, casetta di Babbo Natale, laboratori creativi e punto ristoro. Per l'occasione erano presenti anche i piccoli pony del Ranch del mare di Villaggio Barricata. Mentre in Sala della musica andava in scena lo spettacolo il Teatro magico di Natale organizzato dalla Biblioteca, all'imbrunire hanno fatto capolino anche i centauri del Moto club con il rito del Babbo Natale in moto.

UN PONTE PER

Domenica pomeriggio invece è stata all'insegna dello sport con i ragazzi di Un Ponte per il centro diurno per disabilità di Luce sul mare con il supporto educativo di Titoli minori con cui stanno realizzando un progetto di hockey su pista con l'asd Baraldi di Modena, il cui presidente Massimo Baraldi fa da allenatore. «Uno sport inusuale come l'hockey in questo progetto diviene espediente per l'accrescimento dell'autonomia dei ragazzi con disabilità, oltre che un mezzo di sostegno alle loro relazioni sociali e all'inclusione», ha spiegato la referente del progetto per Titoli minori Veronica Finotti.

Da un paio di mesi i ragazzi si allenano nella palestra di via Giordano e sfruttando la pista in piazza hanno dato vita ad un mini torneo di squadre miste. «Vedere le due squadre divertirsi come se fossero abituate a giocare in squadra insieme ogni giorno è stato un regalo per noi come amministrazione e per Titoli Minori che sta portando avanti questo bel progetto ha detto l'assessore Federico Vendemmiati- Oggi a Porto Tolle ha vinto l'inclusione». Le iniziative sono continuate ieri con lo spettacolo per famiglie Il carretto di Natale mentre domenica ci sarà Il circo di Natale.

Anna Nani

