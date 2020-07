LOTTA ALLO SMOG

ROVIGO L'antidoto allo smog è la mobilità sostenibile. Le associazioni ambientaliste e Palazzo Nodari vogliono spingere l'acceleratore sulla ciclabilità rodigina, ampliando i precorsi dedicati alle due ruote (incluse quelle elettriche) e l'utilizzo di altri strumenti urbanistici per evitare che dal prossimo autunno i livelli di polveri sottili sospese nell'aria danneggino ulteriormente l'economia locale, oltre che l'ambiente e la salute delle persone.

TERZA COMMISSIONE

Giovedì pomeriggio si è svolto il secondo appuntamento della Terza commissione consiliare per l'Urbanistica riguardante la discussione del Piano degli interventi. Dopo quello della settimana scorsa, a cui hanno partecipato i delegati degli Ordini professionali, questa volta è stato il turno dei rappresentanti delle associazioni per l'ambiente. «Sono molto soddisfatta della consultazione - ha detto a margine la presidente della Commissione Giorgia Businaro (Pd) - La discussione ha evidenziato una buona sintonia tra gli obiettivi ambientali dell'Amministrazione e le proposte che da anni le associazioni avanzano. Di particolare rilievo è la volontà condivisa di promuovere la mobilità lenta ed estendere la rete delle piste ciclabili al fine di contribuire all'abbattimento delle immissioni di inquinanti e a migliorare la qualità della vita in città. Ugualmente condivisa è l'intenzione di valorizzare le aree verdi urbane migliorando quelle esistenti e provvedendo a nuove piantumazioni».

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il lungo e ampio intervento di Denis Maragno, presidente della Fiab, ha proprio puntato sulla questione della mobilità ecosostenibile, guardando non solo all'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto: «Disincentivare l'uso dell'auto in favore dei mezzi pubblici e della bicicletta è un processo a cui ci sembra evidente dover tendere. Purtroppo la nostra città è sostanzialmente ferma nello sviluppo di una mobilità sostenibile e quindi siede da diversi anni in fondo alla classifica dei capoluoghi del Veneto. Rovigo non ha servizi di car-sharing, parcheggi scambiatori e zone 30. Abbiamo solo delle Ztl, ma i numerosi ed economici permessi ne vanificano la funzione. Di scarso peso anche le aree pedonali. Solamente due strade sono definite come aree pedonali: via Bedendo e via Zanella, talmente marginali - e spesso violate - che è come se non esistessero. Anche dal punto di vista della ciclabilità ci troviamo a fondo classifica nel Veneto, con 9,34 metri di ciclabili per abitante contro, per esempio, i 18,76 di Padova. Dato che va preso con le molle poiché, a nostro avviso, molte ciclabili non significa per forza mobilità sostenibile e sicurezza per i ciclisti. Infine, come Fiab, ci preme sottolineare che uno degli elementi che più disincentiva l'uso della bici è il fattore ambientale/climatico: mitigare l'esposizione al sole e quindi al caldo (o viceversa alle intemperie) è una strada che va percorsa e l'unico strumento efficace sono le piantumazioni lungo le strade. Più alberi, più ombra, meno inquinamento, meno rumore e aumento della piacevolezza dello stare all'aria aperta».

In vista dell'autunno, l'assessore all'Ambiente Dina Merlo ha particolarmente gradito le proposte giunte da Maragno, spiegando che «il ragionamento di una mobilità sostenibile riguarda da vicino il tema dello smog». Rovigo è una delle cinque città italiane con il maggior livello di Pm10, le famigerate polveri sottili, e fino ad oggi non è mai stata attuata una concreta politica di abbattimento. Tendenza che Merlo vuole cambiare: «In giunta stiamo ragionando su politiche diverse di contenimento dello smog - precisa Merlo - e l'utilizzo di espedienti che aiutino l'ambiente verrà preso in esame nella nostra piccola realtà, grazie anche al coinvolgimento dei cittadini. Da parte loro, attraverso un cambiamento nelle abitudini, può arrivare l'aiuto più importante».

Alberto Lucchin

