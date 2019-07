Maxi-rissa alla Fattoria, fuggi-fuggi dai negozi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CENTRO COMMERCIALEROVIGO Attimi di paura, l'altro pomeriggio, in uno dei bar del centro commerciale La Fattoria. Erano circa le 16 quando al Via Vai, che si trova nella prima parte della Fattoria, poco distante dalla piazzetta centrale, si scatena una maxi-rissa, che vede coinvolte cinque persone, con molta probabilità dell'Est, i quali danno vita ad un'accesa discussione, che finisce con il degenerare, fino al lancio di sedie.LA DIREZIONE«Non sapevo nulla di quanto accaduto - racconta il direttore della Fattoria Marco Cavallaro - In...