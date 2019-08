La discarica Taglietto 0 non ha ancora il gestore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIFIUTIROVIGO Una discarica in sospeso. Il primo agosto la Provincia ha concesso al Consorzio Rsu la proroga al 31 dicembre del termine stabilito entro luglio, per l'individuazione del nuovo gestore di Taglietto 0. Che non è solo una discarica chiusa, ma un problema spinoso che grava sulle spalle dei sindaci, mentre sembra covare sotto la cenere una nuova guerra dei rifiuti innescata dalle nuove nomine del nuovo consiglio di amministrazione di Ecoambiente. In questo caso, però, il problema è diverso. O meglio, al momento ancora non riguarda...