L'ANALISIROVIGO Nel 2017 l'export manufatturiero in Polesine è tornato a superare il livello pre-crisi: non è la prima volta che capita dal 2008, ma dopo i ripiegamenti registrati nel 2013 e nel 2016, le elaborazioni di Intesa Sanpaolo su dati Istat indicano che lo scorso anno il manifatturiero in provincia di Rovigo ha avuto esportazioni pari a 1,359 miliardi di euro e un incremento dell'undici per cento rispetto al valore economico di 1,224 miliardi di euro segnato nel 2008. Nel commercio con l'estero, così, il Polesine ha un saldo...