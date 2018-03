CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMMOBILI PUBBLICIROVIGO La Caserma dei carabinieri di via Silvestri è pronta ad allargarsi. La Provincia ha portato a termine l'accordo con la società Invimit Sgr spa per la vendita di palazzo Campo, attuale sede del liceo Roccati che si trova in via Silvestri, accanto al Comando provinciale dei carabinieri. La società immobiliare del settore del risparmio di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe già avviato l'iter con il Ministero dell'Interno per l'affitto di palazzo Campo che servirebbe proprio a fare spazio...