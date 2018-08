Il vescovo: «Un momento di crescita per le comunità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NUOVA DIOCESIROVIGO Un numero maggiore di cambiamenti rispetto agli scorsi anni, per mancanza di vocazioni (dieci i novizi in seminario, ma ancora nessuno ordinato sacerdote negli ultimi tre anni rispetto ai 21 degli undici anni di servizio del suo predecessore monsignor Soravito), per avvicendamenti d'età e altre motivazioni, per un totale di 27 parrocchie interessate, hanno portato il vescovo della diocesi di Adria e Rovigo, monsignor Pierantonio Pavanello, a riorganizzare le parrocchie polesane.L'OBIETTIVO«Abbiamo avuto l'esigenza di...