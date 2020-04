Il sindaco di Fratta invita i cittadini a uscire il meno possibile ed evitare code e assembramenti fuori dai negozi del paese. In un avviso rivolto ai residenti, Giuseppe Tasso fa appello agli abitanti affinché concentrino gli acquisti riducendo il numero di uscite. Il riferimento è soprattutto alla frequentazione degli esercizi di generi alimentari. «Non è corretto scrive Tasso andare al negozio più volte nella stessa giornata. Tutti i negozianti si sono resi disponibili a ricevere le prenotazioni telefonicamente in modo da poter preparare la spesa e minimizzare i tempi di attesa. Inoltre, le consegne a domicilio sono previste solo per persone anziane prive di rete familiare che li possa supportare».

E aggiunge: «Stiamo tutti soffrendo le limitazioni imposte dai decreti governativi che puntano a minimizzare gli spostamenti e le situazioni di contatto tra le persone per ridurre la diffusione del contagio. È un particolare momento storico nel quale viene chiesto a tutti di collaborare ed essere solidali. Se tutti rispettano le regole chiude il sindaco di Fratta ridurremo le code in attesa ai negozi e il rischio di esposizione dei negozianti, che in questo momento stanno offrendo un servizio esemplare per la nostra comunità: non approfittiamo della loro disponibilità».

F.Ros.

© RIPRODUZIONE RISERVATA