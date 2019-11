Il maltempo nel Delta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO TOLLEToccata e fuga da parte del presidente del Veneto Luca Zaia che ieri nel suo giro di ricognizione con l'elicottero dei Vigili del Fuoco per verificare i danni alla costa adriatica ha fatto tappa anche a Scardovari, la frazione più colpita del comune di Porto Tolle a seguito del fortunale che si è abbattuto in laguna nella notte tra 12 ed il 13 novembre spazzando via ben 57 cavane, le tipiche baracche dei pescatori, sulle 70 presenti. «Mi aveva promesso subito dopo l'accaduto di martedì che sarebbe passato - commenta il sindaco...