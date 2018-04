«Il lavoro non è merce, ma dignità» La preghiera del vescovo alla Tmb

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VEGLIA DI PREGHIERAROVIGO «C'è bisogno di lavoro, di lavoro sicuro, che dia prospettive e garantisca la sicurezza a chi lavora». Le parole di un operaio della Tmb, Mauro Brancalion, hanno aperto ieri sera la veglia di preghiera per il lavoro che il reparto attrezzeria dell'ex Grimeca di Ceregnano ha ospitato per custodire il mondo del lavoro e le persone che lo vivono.Il tradizionale appuntamento diocesano in preparazione al Primo Maggio ha riunito nei locali messi a disposizione dalla Tmb oltre duecento persone, insieme alle corali di...