Il giallo della società padovana sparita al momento di chiudere

IL DOCUMENTOROVIGO L'atto di conciliazione fra Comune e Veneto Nuoto è già stato messo nero su bianco. Ed è quello che il consiglio comunale è chiamato ad approvare, anche se ora non è più chiaro quando. E la risoluzione del caso piscine annunciata dal sindaco Bergamin come cosa fatta già il 19 gennaio, non ha più la strada in discesa come sembrava. Il privato che aveva offerto la propria disponibilità, una società di Mestrino, non si è più fatto sentire. L'ipotesi riproposta dell'intervento diretto di Asm è stata lanciata e...