Il dolore degli amici: «Eri un ragazzo buono»

IL DOLORESAN MARTINO DI VENEZZE «Ci mancherai, LorisÊ». Questo è solo uno dei tanti messaggi lasciati dagli amici sul profilo Facebook del 35enne morto la scorsa notte in un incidente stradale a Tribano, in provincia di Padova. Loris Giavara ha lasciato molti amici e lo strazio è davvero tanto sia nella sua San Martino di Venezze, da dove proveniva, che ad Anguillara, dove aveva molte conoscenze. Aveva un grande amore per le automobili, la sua Opel Astra era un'immancabile amica per i suoi viaggi con gli amici, ma quello di sabato sera...