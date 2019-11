I pensionati Cisl chiedono tutele e fisco adeguati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(N. Ast.) In Polesine i pensionati sono oltre 71mila, pari al 30 per cento della popolazione, e vogliono far sentire la propria voce: per questo anche una folta delegazione di aderenti alla Federazione pensionati Cisl di Padova e Rovigo ha partecipato alla manifestazione nazionale indetta a Roma dai sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil con lo slogan Invisibili no. Il 30% di pensionati in provincia è una cifra ben più alta del 16% registrato in Italia, con oltre 16 milioni di cittadini in pensione. Le istanze portate al...