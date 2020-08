AGRICOLTURA

ROVIGO Un brindisi nel cuore del Delta. I soci di Coldiretti Giovani Impresa si riuniranno per il consueto appuntamento estivo sabato. Sarà l'occasione per fare il punto sulle rispettive situazioni aziendali, confrontarsi sui grandi temi dell'agricoltura, ma anche di passare una serata insieme. Dopo essere stati a Rovigo lo scorso anno, il gruppo ha optato per il Basso Polesine, cercando di combinare e di creare un evento che corrispondesse a due caratteristiche: che potesse essere una nuova esperienza per molti e che coinvolgesse dell'altra giovane imprenditorialità. È stato scelto di festeggiare al ristobar Il porticciolo, aperto da poco a Porto Tolle. «L'evento è sempre stato itinerante - commenta la delegata del gruppo Federica Vidali - quest'anno abbiamo scelto questo luogo perché è una nuova attività gestita da giovani del territorio, giovani che come noi hanno saputo realizzare un progetto che avevano in testa e hanno deciso di investire dove sono nati. Da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, nonostante gli agricoltori abbiamo sempre potuto lavorare, non erano ammessi riunioni e le occasioni di incontro sono state pochissime».

