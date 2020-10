PANDEMIA

ROVIGO La marea sta crescendo, inesorabile. Ieri il numero dei ricoverati Covid è salito a 24, due dei quali in Terapia intensiva, mentre senza contare 10 positività emerse con il tampone rapido e in attesa di conferma, e quella di un giocatore della FemiCz Rugby Rovigo, che non rientra nel bollettino polesano essendo residente fuori provincia, sono stati accertati 32 nuovi contagi, tre dei quali riferibili al focolaio scoppiato nel reparto di Medicina dell'ospedale di Rovigo: altri due pazienti e un'infermiera tirocinante. Dopo i primi due pazienti trovati positivi fra martedì e mercoledì, il primo screening aveva individuato altre cinque positività, tre pazienti, un infermiere e un medico. Ora il nuovo giro di tamponi porta a 10 le positività totali del cluster ospedaliero.

STOP VISITE AI PARENTI

«Per quanto riguarda il reparto di Medicina dell'ospedale di Rovigo - spiega il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella - su 36 degenti, 7 sono risultati positivi e sono stati trasferiti. Gli altri attualmente risultano negativi, ma i livelli di attenzione sono molto elevati. A tal proposito abbiamo bloccato temporaneamente le visite, se non per casi particolari. Sono stati bloccati anche gli ingressi di nuovi degenti, che riprenderanno lunedì: nel weekend eventuali ricoveri verranno dirottati nei posti letto del reparto di Gastroenterologia. Al termine del nuovo screening sui nostri operatori del reparto e sugli operatori delle aziende di servizi che operano all'interno, in totale 117 persone, è emersa la sola nuova positività di una studentessa di Scienze infermieristiche che sta effettuando il tirocinio».

Nel frattempo sono migliorate le condizioni della donna incinta che era stata ricoverata nell'area di isolamento del reparto di Ostetricia e Ginecologia: è stata dimessa e prosegue l'isolamento a domicilio. Un nuovo caso è emerso anche sul fronte della residenzialità, sempre in un'operatrice della casa di riposo La Residence di Ficarolo, residente fuori regione. La positività è stata scoperta con il nuovo giro di screening nella struttura, dove sono risultati contagiati in totale due operatrici e quattro pazienti.

CASI SCOLASTICI

Quattro i nuovi contagi emersi in ambito scolastico. Due sempre alla media di Ca' Tiepolo: un 35enne professore e un 11enne che frequenta la prima, entrambi già in isolamento. Nel consueto aggiornamento video il sindaco Roberto Pizzoli ha spiegato come nel suo comune risultino 33 persone positive, 18 dei quali minori, quasi tutte riconducibili al microfocolaio scolastico. «La scelta della chiusura delle scuole e l'attenzione rivolta a questa situazione ha arginato il problema. Le medie resteranno chiuse fino al 28, l'Ulss inizierà a fare i tamponi di verifica per la riapertura nella tenda allestita dalla Protezione civile. Chiedo un aiuto e un po' di comprensione ai nostri cittadini, solo a Porto Tolle negli ultimi giorni saranno stati processati 500 tamponi».

Proprio dallo screening effettuato alla scuola elementare di Ca' Tiepolo è stato trovato positivo un bambino di 9 anni che va in quarta. Il quarto caso scolastico, invece, è emerso per il tampone eseguito alla comparsa di sintomi a una bambina di 8 anni, che frequenta la terza alla scuola elementare di Crespino, dove oggi verranno eseguiti i tamponi di screening. I residenti in Polesine attualmente positivi sono saliti a 235, mentre sono 879 quelli in isolamento. Delle 32 positività totali emerse, accompagnate da tre guarigioni, 21 sono di persone che erano già in isolamento e questo è un aspetto confortante. Di quelle non tracciate, due sono di dipendenti di una casa di riposo fuori provincia, individuate con lo screening nella struttura, una di un uomo che ha eseguito il tampone privatamente, tre in persone che hanno eseguito il tampone al pronto soccorso.

«Nella scorsa notte - aggiunge Compostella - si sono presentate circa 80 persone al nuovo punto per l'esecuzione dei tamponi H24 dell'ospedale e 10 sono risultate positive: sono state poste in isolamento e siamo in attesa dei risultati dei tamponi molecolari per la conferma. Questo evidenzia l'importanza del nuovo servizio. L'accesso è libero ed è gratuito, ma deve essere motivato da un sospetto clinico, come la comparsa di sintomi o la valutazione di un medico, o da un sospetto legato a un possibile contatto».

Francesco Campi

