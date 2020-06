I CINEMA

ROVIGO Riapre i battenti il 2 luglio la Multisala Notorious di Borsea. Le ultime disposizioni regionali allentano infatti le misure per il ritorno in sala degli spettatori nei cinema di tutto il Veneto. Non tutte però le sale cinematografiche della zona se la sono sentita di riaccendere le luci con l'apertura dell'estate. Il cinema Eden di Porto Viro ha, ad esempio, ha previsto il ritorno in sala verso fine luglio. «Contiamo di riaprire il 22 luglio spiega il responsabile del Multisala Eden Enrico Beniero -, data in cui è prevista l'uscita dell'ultimo film della Disney. Nel frattempo però abbiamo in programma, con la collaborazione del Comune di Porto Viro, una serie di proiezioni all'aperto che dovrebbero svolgersi, a partire da luglio, all'esterno della Sala Eracle».

PROIEZIONI ALL'APERTO

«Le misure per accogliere gli spettatori spiega il gestore dell'Eden - sono state fortunatamente allentate dal governatore Zaia, che ha dunque deciso per una distanza di una poltrona tra un nucleo familiare e l'altro e non più i precedenti 2 metri. Sarebbe stato infatti davvero un problema non solo dividere i gruppi familiari che si presentano al cinema assieme, ma anche distanziare gli spettatori di due o più posti a sedere».

MUSICA E TEATRO

Se i cinema, grazie alle nuove disposizioni, tentano con fiducia la ripartenza, più critica è invece la ripresa per spettacoli teatrali e concerti. «Noi gestiamo anche dei teatri spiega Beniero - In questo caso le distanze sono davvero un problema: si riesce infatti a coprire le spese degli spettacoli con una certa capienza, una riduzione significa rendere davvero difficoltosa la ripresa di questo altro importante settore. Siamo dunque in attesa degli sviluppi della situazione per capire come ripartire anche su questo fronte».

IN ATTESA

Non ha ancora, invece, fissato una data per la riapertura la multisala Politeama di Badia Polesine. «Stiamo aspettando le nuove uscite dei film spiega il gestore del Politeama Giorgio Orlandin -, appena sarà possibile annunceremo dunque la data della riapertura». «Apriremo di sicuro a luglio spiega anche Mirco Bardelle, storico proprietario del cinema Verdi di Cavarzere -, stiamo approntando le ultime modifiche per adeguarci alle nuove regole e poi riapriremo dunque le nostre sale agli spettatori».

SCHERMO ITINERANTE

Nel frattempo a Rovigo, sempre a luglio, inizierà anche il viaggio itinerante di CineSet, la rassegna cinematografica finanziata da Asm Set che per due mesi porterà il cinema all'aperto nei giardini delle Torri, in centro, e nelle frazioni. Secondo le nuove disposizioni anti-Covid, anche per le proiezioni all'aperto sarà obbligatoria la prenotazione e il distanziamento interpersonale. Per quanto invece riguarda le sale al chiuso, è prevista la riorganizzare degli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile, i cinema dovranno, inoltre, organizzare percorsi separati per l'entrata e l'uscita. Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi.

PRECEDENZA ALLE PRENOTAZIONI

Per tutte le prenotazioni, i gestori sono invitati a privilegiare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni. Tutti gli spettatori dovranno poi indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto assegnato e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento dell'uscita alla fine del fillm.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA