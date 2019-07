Guerrato, sede in vendita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAROVIGO Finisce al miglior offerente la sede della Guerrato di viale della Tecnica. È fissata per lunedì 12 agosto, nella settimana più balneare che ci sia, la vendita senza incanto, al miglior offerente, in unico lotto, del complesso immobiliare sito in Rovigo, viale della Tecnica numero 3, avente destinazione di opificio con uffici, sviluppato su un'area di forma regolare della superficie catastale di 7.591 metri quadri, oltre un appezzamento di terreno della superficie di 498 metri quadri.ALL'ASTAIl prezzo da cui si parte è di...