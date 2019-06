Gaffeo: «Tribunale all'ex Maddalena è una delle idee, valutiamo tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO Realizzare la cittadella della giustizia all'ex ospedale Maddalena: per il sindaco Edoardo Gaffeo è un'ipotesi sulla quale ragionare. È possibilista il neo primo cittadino riguardo all'eventualità che il tribunale e gli uffici giudiziari rodigini, in un futuro non troppo lontano, possano essere concentrati in Commenda, una volta riqualificato l'immobile di proprietà delle ditte Reale e Cefil che versa da anni in uno stato di degrado e abbandono e il cui recupero, nell'ambito del Bando periferie, è stato un tormentone negli...