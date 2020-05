FRONTIERE RIAPERTE

ROVIGO Ritorno a casa per il badiese Luca Blhacine, rientrato in Italia dopo essere rimasto bloccato in Messico, costretto come molti altri connazionali a fare i conti con le conseguenze del lockdown. Blhacine, istruttore di apnea nella suggestiva località di Bacalar, era tra i tanti italiani all'estero che non riuscivano a rimpatriare a casa a causa della pandemia. Una situazione che era sfociata in una serie di richieste di aiuto e in un appello alle istituzioni. Ci sono voluti alcuni giorni, ma alla fine l'avventura del badiese si è risolta per il meglio

COSTI ELEVATI

«È andata bene perché sono di nuovo a casa, ma il biglietto aereo è costato 800 euro: ho dovuto far fronte alla spesa e altri come me hanno dovuto pagare un tagliando super maggiorato. Ci siamo dati tutti una mano e ci siamo organizzati spiega Luca Inoltre un aiuto ce lo ha fornito un ragazzo responsabile di un'agenzia di viaggi. È' stata allestita una lista per la partenza di circa 200 persone. La Farnesina ha dato l'ok per il via e il successivo atterraggio in Italia». Un ruolo lo ha recitato anche l'Amministrazione comunale di Badia che si è attivata per tentare di accelerare il rientro in patria del 42enne. «Il sindaco si è interessato come altri amministratori che avevano concittadini all'estero continua Luca Lo ringrazio per essersi prodigato».

L'AIUTO MANCATO

Per il polesano c'è dunque la soddisfazione di essere riuscito a tornare in patria, dove adesso sta svolgendo la quarantena di 14 giorni, ma non manca l'amarezza per essersi sentito in qualche modo abbandonato. «Mi chiedo perché non sia stato attivato l'utilizzo dei fondi europei che avrebbero coperto gran parte dei costi s'interroga Blhacine questo per me è un dispiacere. Perché non far arrivare una sovvenzione che poteva esserci molto utile in una situazione del genere? Durante l'attesa in Messico sono stato comunque bene: sono rimasto a casa». Messi da parte i pensieri, adesso per Luca Blhacine è giunto finalmente il momento di staccare la spina, in attesa di poter riprendere il lavoro che lo vedeva impegnato all'estero. La mia intenzione è quella di tornare in Messico tra qualche mese confida - Voglio continuare a fare l'istruttore di apnea e viaggiare per il Paese facendo corsi».

Federico Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA