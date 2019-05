Ex stazione delle corriere, restano solo i calcinacci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SIMBOLO DEL DEGRADOROVIGO Addio ex biglietteria. Dopo 17 lunghi anni, di quella che una volta era una pizzeria, una sala d'attesa e un bar per chi partiva o arrivava rimangono solo macerie. Era uno dei principali esempi dell'architettura rodigina degli anni '70, ha a lungo caratterizzato uno dei principali punti d'ingresso della città, vista la sua funzionalità nell'allora stazione delle corriere. Nel 2002 è avvenuta la chiusura, con il contestuale trasloco delle corriere e dei suoi viaggiatori in piazza Fratelli Cervi, davanti alla chiesa...