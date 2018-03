E intanto nelle fabbriche è boom di contratti precari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

METALMECCANICIROVIGO «Il settore metalmeccanico sta conoscendo una lenta ma costante ripresa, specie in termini occupazionali. Peccato però che si tratti, per oltre la metà dei casi, di persone precarie, che vengono sfruttate dalle aziende per poi restare a casa una volta che il contratto di lavoro è scaduto». A dirlo è Mirco Bolognesi, da poco riconfermato alla guida della segreteria della Uilm-Uil. «Spiace constatare che quando le cose vanno male i sindacati vengono contattati dalle varie aziende di turno, ma quando tutto invece va...