Il lockdown e la conseguente chiusura di molte attività ha lasciato in garage diverse auto. Le aree di sosta del centro a pagamento sono dunque rimaste inutilizzate. Il Comune, ieri, per venire incontro agli abbonati delle strisce blu ha dunque deciso di prorogare di due mesi e 15 giorni gli abbonamenti per la sosta auto negli spazi a pagamento. Tutti i possessori di abbonamento della sosta su strada (tipicamente residenti, titolari di attività e assimilati) - spiega il Comune - vedranno la proroga degli abbonamenti in corso di validità e di quelli scaduti nel periodo dal 16 marzo al 30 maggio 2020. Inoltre, per questi ultimi, ci sarà la possibilità di rinnovarli fino al 5 giugno 2020, dopo di che perderanno la loro validità. Con questa iniziativa, l'Amministrazione risponde così alle giuste richieste dei titolari di abbonamento di parcheggio su strada, che non hanno potuto usufruire della gratuità della sosta dal 16 marzo al 30 maggio 2020, decisa dal Comune nell'ambito delle misure assunte per l'emergenza Covid-19. Dalla settimana prossima, inoltre, il parcheggio in città tornerà a pagamento, in quanto sono quasi terminati i 15 giorni della gratuità della sosta decisa dal Comune per favorire la ripresa del commercio dopo il lockdown.

