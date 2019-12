CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOROVIGO Per i negozi sfitti della città si riaccenderanno presto le vetrine. Nell'ambito del progetto di riqualificazione urbana a sostegno del commercio del centro storico di Rovigo, la Confesercenti ha avviato una iniziativa pilota volta alla riapertura degli esercizi commerciali sfitti. Due vetrine della città, con l'aiuto dell'associaizone dei commercianti, si sono riaccese per promuovere gli acquisti nel centro storico, come risposta allo shopping fuori provincia o all'interno dei centri commerciali che sta penalizzando i negozi...