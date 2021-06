Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AGRICOLTURAROVIGO Un 2021 da dimenticare per la frutta polesana. Diverse colture frutticole del territorio quest'anno non saranno presenti sul mercato. Il clima anomalo dell'ultimo periodo ha dimezzato, se non in alcuni casi azzerato, i raccolti con cali di produzione che vanno dal 40% per le pesche e nettarine fino al 90% per le ciliegie e kiwi, rispetto ad una annata normale. Non stanno meglio le pere, colpite anche le albicocche. La...