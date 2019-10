CINEMA IN CENTRO ROVIGO «Siamo pronti ad riaprire l'Odeon: attendiamo però

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMA IN CENTROROVIGO «Siamo pronti ad riaprire l'Odeon: attendiamo però i nuovi bandi ministeriali». Luca Proto, proprietario della sala cinematografica in pieno centro a Rovigo ormai dismessa da dieci anni, non ha rinunciato all'idea di riaprire le porte dello storico cinema del centro storico.«La notizia di questi giorni della riapertura del multisala alla Fattoria spiega il proprietario dell'ex Odeon ci ha colti un po' di sorpresa. Da un anno circa, infatti, stiamo cercando di attingere ai fondi governativi per la riapertura delle...