Chiude l'ex Esoform, 43 dipendenti a casa

LA CRISIROVIGO Si preannuncia un autunno caldo sul fronte del lavoro in Polesine: proprio nel giorno della grande manifestazione dei pescatori è arrivata, improvvisa, la notizia della decisione della chiusura dello stabilimento di Rovigo della Ecolab, il grande laboratorio chimico-farmaceutico di viale del Lavoro, con 43 dipendenti, che prima della fusione per incorporazione nel 2011 da parte della multinazionale del Minnesota, era la storica Esoform. Una realtà industriale nata nel lontano 1921 per volontà di una pioniera...