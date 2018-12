Cepol, la Commenda deve tenersi il degrado

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMUNEROVIGO Gli assessorati ai Lavori pubblici e al Patrimonio arrancano a causa dei troppi progetti su cui sono impegnati, oltre alla scarsa quantità di personale a disposizione per portarli avanti. L'assessore Gianni Saccardin, che ha le deleghe sui due settori, confessa di essere subissato di lavoro e per questo motivo la questione di piazzetta Annonaria sarà ripresa in mano dai suoi uffici solo a partire dal prossimo anno, in cambio di un'accelerazione per l'emissione del bando di gara per l'utilizzo dell'ex asilo di via Alfieri,...