Candidarsi al Servizio civile: ecco gli incontri informativi

VOLONTARIATOROVIGO Entro il 10 ottobre è possibile candidarsi per svolgere un anno di Servizio civile universale in un'associazione, un comune, una biblioteca, una casa di riposo o un altro ente del proprio territorio, tra quelli previsti dal nuovo bando pubblicato nelle scorse settimane.Quali attività propongono i progetti? Come si sceglie dove candidarsi? Come si presenta la domanda e come avvengono le selezioni? Il Centro servizi volontariato promuove alcuni incontri informativi gratuiti per tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni,...