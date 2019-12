Buoni fruttiferi e libretti postali al top per il risparmio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIOROVIGO I polesani vanno matti per i buoni fruttiferi e i libretti di risparmio di Poste Italiane sono tra i più scelti. I Libretti Postali, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato, si attestano oggi in provincia di Rovigo ad oltre 102.000, richiestissimi perché offrono un rendimento certo e la comodità di poter essere sottoscritti e incassati senza alcuna spesa in qualunque ufficio postale d'Italia. Aumentano anche i buoni fruttiferi, che raggiungono quota 218.000. Emessi per la prima volta nel marzo del 1925...